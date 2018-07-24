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Виктор Шароваров поднял руку на Александру Шеву прямо во время Лобного

На протяжении нескольких месяцев участники телепроекта «Дом-2» Александра Шева и Виктор Шароваров жили на Сейшельских островах, демонстрируя идеальные отношения и тем самым, радуя зрителей и своих поклонников.

Однако, судя по анонсу эфира, который покажут уже сегодня, спокойствие в их паре закончилось. Девушка начала жаловаться ведущей, что возлюбленный перестал уделять ей какое-либо внимание – не ухаживает, не делает романтических свиданий, а самое главное не хочет жениться.

Виктор Шароваров поднял руку на Александру Шеву прямо во время Лобного

Обвиняя своего мужчину в черствости и равнодушии, Саша расплакалась, а после и вовсе ударила его, за что сразу же и поплатилась.

Витя, который до нападения своей избранницы сохранял полное спокойствие, вмиг отреагировал на рукоприкладство и осадил Шеву, оттолкнув ее от себя.

Юлия Ефременкова, занимающая пост ведущей Острова любви, была шокирована от такого поведения молодого человека и попросила объясниться за свой поступок, успокоить свою девушку и попросить прощения, однако тот отказался что-либо делать, а потому Саша в слезах убежала с Лобного места.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:35
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