Виктор Шароваров поднял руку на Александру Шеву прямо во время Лобного

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 23 Июл 2018 в 1:55 PDT

Однако, судя по анонсу эфира, который покажут уже сегодня, спокойствие в их паре закончилось. Девушка начала жаловаться ведущей, что возлюбленный перестал уделять ей какое-либо внимание – не ухаживает, не делает романтических свиданий, а самое главное не хочет жениться.Обвиняя своего мужчину в черствости и равнодушии, Саша расплакалась, а после и вовсе ударила его, за что сразу же и поплатилась.Витя, который до нападения своей избранницы сохранял полное спокойствие, вмиг отреагировал на рукоприкладство и осадил Шеву, оттолкнув ее от себя.Юлия Ефременкова, занимающая пост ведущей Острова любви, была шокирована от такого поведения молодого человека и попросила объясниться за свой поступок, успокоить свою девушку и попросить прощения, однако тот отказался что-либо делать, а потому Саша в слезах убежала с Лобного места.