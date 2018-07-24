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Российские ученые разработали способ ускорения производства протезов

Российские учащиеся ДГТУ создали параметрическую модель руки человека, что позволит в 2 раза быстрее формировать биомеханические протезы для пациентов. В настоящий момент компании создают индивидуальный протез примерно за 2 недели, пишут РИА Новости.

Российские ученые разработали способ ускорения производства протезов


Общая модель протеза руки человека подгоняется под индивидуальные условия всего за 3 дня, уточняют авторы разработки. Сбор механизированной руки занимает еще примерно трое суток. Протез ростовских ученых способен удерживать различные предметы, а каждый палец механизма управляется по отдельности. При изготовлении протеза были просчитаны данные рук около 50 волонтеров.

Ученые планируют доработать протез, сделав его управляемым силой мысли, когда механизм самостоятельно будет считывать сигналы с головного мозга, выполняя требуемые команды. Инновацию ростовских инженеров уже сейчас можно внедрять в производство, создавая индивидуальные протезы за короткий срок.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 18:20
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