Российские ученые разработали способ ускорения производства протезов

Общая модель протеза руки человека подгоняется под индивидуальные условия всего за 3 дня, уточняют авторы разработки. Сбор механизированной руки занимает еще примерно трое суток. Протез ростовских ученых способен удерживать различные предметы, а каждый палец механизма управляется по отдельности. При изготовлении протеза были просчитаны данные рук около 50 волонтеров.Ученые планируют доработать протез, сделав его управляемым силой мысли, когда механизм самостоятельно будет считывать сигналы с головного мозга, выполняя требуемые команды. Инновацию ростовских инженеров уже сейчас можно внедрять в производство, создавая индивидуальные протезы за короткий срок.