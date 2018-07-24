Мотор нового эсминца США вышел из строя сразу после испытаний
Сразу после испытаний вышел из строя мотор новейшего эсминца Соединённых Штатов. Проверки бороскопом выявили определённые повреждения лопаток одного из двух основных двигателей МТ30 нового американского эсминца Michael Monsoor, который назвали «неведимка».
Моторы производила компания Rolls Royce. В свою очередь миноносец Michael Monsoor выступает гордостью американского Министерства обороны. Компания Rolls Royce пообещала устранить неисправность в максимально сжатые сроки. Касательно проблем с эсминцем-невидимкой рассказал Уильям Гэлинис, являющийся контр-адмиралом ВМС Соединённых Штатов. Дефектную турбину поменяют, когда Michael Monsoor отправят в Калифорнию в Сан-Диего. Корабль в настоящее время находится в штате Мэн в Бате. Сотрудники Rolls Royce планируют заменить мотор, который стоит 20 000 000 долларов.
Такими силовыми установками оснащаются также прочие судна ВМС Соединённых Штатов. Данные двигатели используют в Корее, Англии, Италии. Эсминец Michael Monsoor может уничтожить любое современное воздушное судно, именно до того, как оно будет заменено. Данный корабль за это называют «невидимкой». Выживаемость миноносца в полупогруженном состоянии увеличивается в два раза.