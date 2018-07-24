Мотор нового эсминца США вышел из строя сразу после испытаний

Моторы производила компания Rolls Royce. В свою очередь миноносец Michael Monsoor выступает гордостью американского Министерства обороны. Компания Rolls Royce пообещала устранить неисправность в максимально сжатые сроки. Касательно проблем с эсминцем-невидимкой рассказал Уильям Гэлинис, являющийся контр-адмиралом ВМС Соединённых Штатов. Дефектную турбину поменяют, когда Michael Monsoor отправят в Калифорнию в Сан-Диего. Корабль в настоящее время находится в штате Мэн в Бате. Сотрудники Rolls Royce планируют заменить мотор, который стоит 20 000 000 долларов.Такими силовыми установками оснащаются также прочие судна ВМС Соединённых Штатов. Данные двигатели используют в Корее, Англии, Италии. Эсминец Michael Monsoor может уничтожить любое современное воздушное судно, именно до того, как оно будет заменено. Данный корабль за это называют «невидимкой». Выживаемость миноносца в полупогруженном состоянии увеличивается в два раза.