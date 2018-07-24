Сергей Лазарев поздравил певицу Валерию с рождением ребенка

Накануне исполнительница песен обнародовала в социальной сети фотографию, где прижимает к себе маленького ребенка. В связи с интересной публикацией Валерию поздравил ее коллега Сергей Лазарев. Артист, восхитившись увиденным изображением на снимке, пожелал малышу здоровья. Однако знаменитость так и не ответила на вопрос, кто же на фото с ней запечатлен.Ее фолловеры посчитали, что артистка и ее муж Иосиф Пригожин при помощи суррогатной матери решили завести ребенка. Звездные супруги женаты уже четырнадцать лет. У Валерии от союза с композитором Александром Шульгиным есть трое детей, при этом у Пригожина двое детей, однако пара мечтала о совместном ребенке.