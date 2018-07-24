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Сергей Лазарев поздравил певицу Валерию с рождением ребенка

Поклонники известной отечественной исполнительницы песен Валерии пребывают в догадках, кем приходится певице малыш, хоть автор снимка прежде заявила, что на фото запечатлен не ее внук.

Сергей Лазарев поздравил певицу Валерию с рождением ребенка


Накануне исполнительница песен обнародовала в социальной сети фотографию, где прижимает к себе маленького ребенка. В связи с интересной публикацией Валерию поздравил ее коллега Сергей Лазарев. Артист, восхитившись увиденным изображением на снимке, пожелал малышу здоровья. Однако знаменитость так и не ответила на вопрос, кто же на фото с ней запечатлен.

Сергей Лазарев поздравил певицу Валерию с рождением ребенка


Ее фолловеры посчитали, что артистка и ее муж Иосиф Пригожин при помощи суррогатной матери решили завести ребенка. Звездные супруги женаты уже четырнадцать лет. У Валерии от союза с композитором Александром Шульгиным есть трое детей, при этом у Пригожина двое детей, однако пара мечтала о совместном ребенке.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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