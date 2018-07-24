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Ведущий Леонид Закошанский будет работать на канале «Россия 1»

Леонид Закошанский станет телеведущим нового шоу на канале «Россия 1». В ходе программы он будет у знаменитостей брать интервью.

Ведущий Леонид Закошанский будет работать на канале «Россия 1»


Скандальный ведущий Леонид Закошанский будет работать на телеканале «Россия 1», где будет вести новую телепрограмму с рабочим названием «Поехали!». В ходе шоу телеведущему предстоит у известных личностей брать интервью. Точную дату трансляции пилотного выпуска шоу широкой общественности пока не сообщают. Однако Закошанский не будет прерывать работу на канале НТВ, где сейчас он работает над телепередачей «Тоже люди». В данном шоу рассказывается про личную жизнь знаменитостей.

Ведущий Леонид Закошанский будет работать на канале «Россия 1»


Как выразился сам Леонид, он давно не «принадлежит» к какому-либо одному каналу, сейчас он сотрудничает с разными работодателями как независимый деятель медийного контента. Закошанский, в настоящее время не может оставить сотрудничество с НТВ, потому что это противоречит условиям контракта. Ведущему придется участвовать еще в нескольких телепрограммах «Тоже люди».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40
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