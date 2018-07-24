В Австралии пациенты не вызывают скорую помощь вследствие слишком дорогой медицины

В зависимости от расстояния, которое следует преодолеть карете скорой, и прочих обстоятельств вызова, местная неотложная медицинская помощь жителям Северной территории материка может обойтись от 360 до 1 000 долларов. Австралийские парамедики отмечают, что от вызова скорой помощи отказываются жители, которые не обладают собственной страховкой. В свою очередь жители узнали, что большинство жителей Северной территории часто вызывают одновременно полицию, а также скорую, чтобы при помощи правоохранителей заставить медицинских работников оказывать бесплатно необходимую помощь, прибегнув в данном случае к переговорам. В случае нахождения пациента на грани жизни, а также смерти, вызовы стоят от $790 за первые 10 км, которые парамедики преодолевают на пути к пациенту. Медработники скорой помощи им. Святого Джона за каждый дополнительный километр у австралийцев запрашивают по $5,1.При этом за $106 в месяц житель Северной территории может приобрести абонемент для вызова скорой, в случае оплаты которого не придётся за помощь парамедиков каждый раз выкладывать деньги.