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В Австралии пациенты не вызывают скорую помощь вследствие слишком дорогой медицины

Вследствие очень дорогой медицины в ряде регионов Австралии пациенты не вызывают скорую помощь. Причиной этому послужила дорогая медицина.

В Австралии пациенты не вызывают скорую помощь вследствие слишком дорогой медицины


В зависимости от расстояния, которое следует преодолеть карете скорой, и прочих обстоятельств вызова, местная неотложная медицинская помощь жителям Северной территории материка может обойтись от 360 до 1 000 долларов. Австралийские парамедики отмечают, что от вызова скорой помощи отказываются жители, которые не обладают собственной страховкой. В свою очередь жители узнали, что большинство жителей Северной территории часто вызывают одновременно полицию, а также скорую, чтобы при помощи правоохранителей заставить медицинских работников оказывать бесплатно необходимую помощь, прибегнув в данном случае к переговорам. В случае нахождения пациента на грани жизни, а также смерти, вызовы стоят от $790 за первые 10 км, которые парамедики преодолевают на пути к пациенту. Медработники скорой помощи им. Святого Джона за каждый дополнительный километр у австралийцев запрашивают по $5,1.

При этом за $106 в месяц житель Северной территории может приобрести абонемент для вызова скорой, в случае оплаты которого не придётся за помощь парамедиков каждый раз выкладывать деньги.
 
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В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:15
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