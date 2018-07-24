«Беременный» живот Ксении Собчак бесследно исчез

«Ну вот совсем другое дело! Просто и красиво! Выкиньте и сожгите эти бабушкины балахоны! Вы же женщина, а не тётка с базара!», «Похудела, чтобы не думали, что снова беременна)», «Ксения, Вы прям действительно похудели! Вам очень идёт!», «Писали, что ждёте второго ребенка) Худышка какая вы) Где живот?», - писали подписчики в комментариях под фотографией.

В комментариях ко многим фотографиям в социальной сети Instagram теледиву поздравило с предстоящим пополнением в семье уже огромное количество людей, однако та опровергает свою беременность или шутит на эту тему.И несколько дней назад Ксения доказала, что с Максимом Виторганом еще одного наследника они пока не планируют. В своем микроблоге она опубликовала совместный со специалистом по подбору персонала снимок, на котором позировала в непривычной для нее одежде.Все дело в том, что Собчак была в белой футболке, обтягивающих джинсах и кроссовках. Причем отчетливо видно, что у нее просто превосходная фигура и плоский живот, без намека на беременность.