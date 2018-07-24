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Ученые создали из панцирей крабов материал - альтернативу пластику

Американские ученые из Техинститута Джорджии разработали инновационный материал, который в будущем станет альтернативой платику. Прозрачный наноматериал формируется из целлюлозы и хитина (продукта из панциря крабов), пишет портал ACS Sustainable.

Ученые создали из панцирей крабов материал - альтернативу пластику


В рамках лабораторного проекта ученые соединили целлюлозу (основной компонент растений), хитин (выдержку из панцирей крабов), а также биологический полимер, произведенный из возобновляемых источников (кукурузы или тростника). В итоге образовалась прозрачная и гибкая субстанция, способная заменить традиционный пластик, который не разлагается в естественной среде.

Новый материал на 67% менее проницаем для света, кислорода и прочих факторов внешней среды, что позволит сохранить продукты свежими намного дольше, чем пластиковая упаковка. В будущем исследователи планируют получить более дешевый метод производства хитина.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:40
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