Ученые создали из панцирей крабов материал - альтернативу пластику

В рамках лабораторного проекта ученые соединили целлюлозу (основной компонент растений), хитин (выдержку из панцирей крабов), а также биологический полимер, произведенный из возобновляемых источников (кукурузы или тростника). В итоге образовалась прозрачная и гибкая субстанция, способная заменить традиционный пластик, который не разлагается в естественной среде.Новый материал на 67% менее проницаем для света, кислорода и прочих факторов внешней среды, что позволит сохранить продукты свежими намного дольше, чем пластиковая упаковка. В будущем исследователи планируют получить более дешевый метод производства хитина.