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Исследователи обнаружили в Сети секретные документы самых крупных автопроизводителей

Исследователями обнаружен в открытом доступе целый массив данных, содержащих основные коммерческие тайны, таких компаний, как Ford, Volkswagen, Toyota, Chrysler, General Motors, ThyssenKrupp и Tesla. Подтверждает информацию доклад компании UpGuard, опубликованный на страницах официального сайта.

Хранилась данная информация на ресурсе общедоступного сервера компании Level One Robotics. Специалистами обнаружены в хранилище документы, важная информация которых касается почти 100 компаний.
Исследователи обнаружили в Сети секретные документы самых крупных автопроизводителей


Как говорится в исследовании, по общему объему размер информации превышает 157 гигабайт. Основное содержание касается схем сборочных линий, планов заводских этажей, а так же других бумаги, собранных за последние 10 лет. Помимо прочего, специалисты обнаружили электронные копии водительских удостоверений и отсканированных паспортов некоторых представителей топ-менеджмента компаний.

Причиной получения подобного доступа, послужило использование общего протокола rsync, связанного с передачей файлов. Причем на сервере не было установлено ограничений. В докладе говорится, что потенциальным злоумышленникам можно было не только изучать важные документы, но вносить в них любые изменения. Эксперты UpGuard поспешили уведомить Level One Robotics об обнаруженной утечке.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:30
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