Исследователи обнаружили в Сети секретные документы самых крупных автопроизводителей

Хранилась данная информация на ресурсе общедоступного сервера компании Level One Robotics. Специалистами обнаружены в хранилище документы, важная информация которых касается почти 100 компаний.Как говорится в исследовании, по общему объему размер информации превышает 157 гигабайт. Основное содержание касается схем сборочных линий, планов заводских этажей, а так же других бумаги, собранных за последние 10 лет. Помимо прочего, специалисты обнаружили электронные копии водительских удостоверений и отсканированных паспортов некоторых представителей топ-менеджмента компаний.Причиной получения подобного доступа, послужило использование общего протокола rsync, связанного с передачей файлов. Причем на сервере не было установлено ограничений. В докладе говорится, что потенциальным злоумышленникам можно было не только изучать важные документы, но вносить в них любые изменения. Эксперты UpGuard поспешили уведомить Level One Robotics об обнаруженной утечке.