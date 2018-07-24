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Поклонники опять обвинили Анастасию Волочкову в алкоголизме

Фанаты Анастасии Волочковой продолжают в рамках Instagram публиковать архивные снимки балерины. Поклонники удивляются тому, как изменился внешний вид танцовщицы, и винят в этом алкоголь.

Поклонники опять обвинили Анастасию Волочкову в алкоголизме


В который раз интернет-пользователи обвинили Волочкову в любви к спиртному. Посмотрев на архивное публикации балерины, хейтеры считают, что Анастасия потеряла свою красоту и танцевальный талант именно из-за алкоголя.

Поклонники опять обвинили Анастасию Волочкову в алкоголизме


Некоторые поклонники пишут, что они очень любят балерину, и призывают всех, кто ей может помочь справиться с алкоголизмом. По словам фанатов, очень жаль, что знаменитость из-за спиртного постепенно теряет все, что у нее было.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:20
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