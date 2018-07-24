Поклонники опять обвинили Анастасию Волочкову в алкоголизме

В который раз интернет-пользователи обвинили Волочкову в любви к спиртному. Посмотрев на архивное публикации балерины, хейтеры считают, что Анастасия потеряла свою красоту и танцевальный талант именно из-за алкоголя.Некоторые поклонники пишут, что они очень любят балерину, и призывают всех, кто ей может помочь справиться с алкоголизмом. По словам фанатов, очень жаль, что знаменитость из-за спиртного постепенно теряет все, что у нее было.