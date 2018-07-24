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Наталья Орейро посетила фестиваль в Витебске

Актриса и певица Наталья Орейро стала самой долгожданной гостей на фестивале в Витебске. Но, в отличие от российских звезд, уругвайская артистка провела в Белоруссии целую неделю.

Наталья Орейро посетила фестиваль в Витебске


Наталья Орейро, являющаяся звездой кинофильма «Дикий ангел», посетила фестиваль в белорусском городе Витебск, тем самым стала одной из самых долгожданных звезд на данном мероприятии. На приезд кумира белорусы отреагировали бурно. Выстроилась большая очередь из тех, кто хотел сфотографироваться с уругвайской знаменитостью. При этом преданные поклонники с удивлением признались, что Орейро со времен съемок телесериала совсем не изменилась – нет ни лишних килограмм, ни новых морщин.

Наталья Орейро посетила фестиваль в Витебске


В отличие от российских коллег, которые провели в Витебске пару дней, Наталья осталась в Белоруссии на целую неделю. Артистка была очень вежлива с поклонниками, разрешала журналистам называть себя Наташей, и словно Мерлин Монро, посылала фанатам воздушные поцелуи.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:38
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