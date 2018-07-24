Наталья Орейро посетила фестиваль в Витебске

Наталья Орейро, являющаяся звездой кинофильма «Дикий ангел», посетила фестиваль в белорусском городе Витебск, тем самым стала одной из самых долгожданных звезд на данном мероприятии. На приезд кумира белорусы отреагировали бурно. Выстроилась большая очередь из тех, кто хотел сфотографироваться с уругвайской знаменитостью. При этом преданные поклонники с удивлением признались, что Орейро со времен съемок телесериала совсем не изменилась – нет ни лишних килограмм, ни новых морщин.В отличие от российских коллег, которые провели в Витебске пару дней, Наталья осталась в Белоруссии на целую неделю. Артистка была очень вежлива с поклонниками, разрешала журналистам называть себя Наташей, и словно Мерлин Монро, посылала фанатам воздушные поцелуи.