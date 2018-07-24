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В РФ легковые авто поставят на военный учет

Пресс-центр МО РФ сообщил, что легковые автомобили будут ставить теперь на военный учет. Это необходимо, чтобы потом временно мобилизовать их непосредственно для нужд российской армии. Это в первую очередь коснется кроссоверов, а также внедорожников.

В РФ легковые авто поставят на военный учет


Министерство обороны собирается изменить список авто, которые передадут российской армии. При военном положении в государстве использовать будут легковые машины российских жителей. Новый приказ ведомства в данном случае обеспечит учет гражданских машин, более жесткий контроль непосредственно за «переписью» авто. Информацию про авто юридических лиц армии передавать будет также налоговая служба. Легковые простые авто могут не понадобиться российской армии, поэтому речь идет касательно гражданских кроссоверов и внедорожников. Минобороны уточняет, что в первую очередь во время войны мобилизация коснется внедорожников отечественной сборки, но в случае нехватки брать будут иномарки люкс-класса.

В свою очередь владельцы мобилизованных авто за использование получат компенсацию. Армия РФ временно будет использовать авто, пока склады резервов опять не предоставят новые машины. К боевым действиям такие машины допущены не будут.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:10
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