Операторы дронов научились управлять аппаратом при помощи движения тела

Авторы исследования провели серию экспериментов с добровольцами, которых одели в специальные костюмы и снабдили датчиками по всему телу. Работа туловища волонтера имитировала полет дрона, когда все внимание оператора сосредотачивалось на обстановке вокруг аппарата. Отвлекаться на управление дрона пальцами не было необходимости.Управление джойстиком требует от операторов больших навыков, а на привыкание к системе управления аппаратом при помощи тела у добровольцев ушло всего пару минут.