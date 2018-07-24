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Операторы дронов научились управлять аппаратом при помощи движения тела

Швейцарские инженеры Федеральной политехнической школы провели эксперимент, доказав, что операторам дронов гораздо проще управлять аппаратом при помощи движений своего тела, чем джойстиком. Контроль полета дрона, когда маневры идентичны перемещению туловища в пространстве, более интуитивны, чем работа с пультом управления, пишет портал PNAS.

Операторы дронов научились управлять аппаратом при помощи движения тела


Авторы исследования провели серию экспериментов с добровольцами, которых одели в специальные костюмы и снабдили датчиками по всему телу. Работа туловища волонтера имитировала полет дрона, когда все внимание оператора сосредотачивалось на обстановке вокруг аппарата. Отвлекаться на управление дрона пальцами не было необходимости.

Управление джойстиком требует от операторов больших навыков, а на привыкание к системе управления аппаратом при помощи тела у добровольцев ушло всего пару минут.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:00
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