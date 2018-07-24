Ксения Бородина заявила, что с первого взгляда видит фиктивные пары

«Самое главное для потенциальных героев — нужно гореть желанием найти вторую половинку и полюбить то место, которое станет вторым домом. Если какой-то из этих составляющих не будет — значит, и человек долго не продержится… Пусть он будет самым молчаливым из всех, как раньше, например, была Марина Африкантова, но если есть любовь, она «раскроет» человека, и он точно задержится на «ДОМе-2», - подчеркнула Ксения.

Кастинг по всей России продолжается. Об этом регулярно напоминают сами домовцы, а теперь и ведущие. Ксения Бородина решила сообщить об этом всем, кто собирается прийти на проект, однако не намерен строить там любовь. Таким, мол, не стоит приходить даже на кастинг.По словам наставницы, «Дому-2» очень важно, чтобы его герои стремились стать участниками не для того, чтобы засветиться на экране, а чтобы найти свою любовь. А то все чаще молодые люди горят исключительно самореализацией.Также Бородина уточнила, что реалити-шоу нужны и те, кто хочет добиться успеха, однако в случае чего последнее слово будет за теми, кто ищет любовь, а не славы, так что стоит сделать выводы.Особенно она отметила тот факт, что если кто-то решит построить фиктивные отношения, то у них ничего не получится благодаря именно ей.