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Ксения Бородина заявила, что с первого взгляда видит фиктивные пары

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина предупредила всех желающих стать участниками телестройки, что у них ничего не получится, если они не будут честны с окружающими.

Ксения Бородина заявила, что с первого взгляда видит фиктивные пары

Кастинг по всей России продолжается. Об этом регулярно напоминают сами домовцы, а теперь и ведущие. Ксения Бородина решила сообщить об этом всем, кто собирается прийти на проект, однако не намерен строить там любовь. Таким, мол, не стоит приходить даже на кастинг.

По словам наставницы, «Дому-2» очень важно, чтобы его герои стремились стать участниками не для того, чтобы засветиться на экране, а чтобы найти свою любовь. А то все чаще молодые люди горят исключительно самореализацией.

«Самое главное для потенциальных героев — нужно гореть желанием найти вторую половинку и полюбить то место, которое станет вторым домом. Если какой-то из этих составляющих не будет — значит, и человек долго не продержится… Пусть он будет самым молчаливым из всех, как раньше, например, была Марина Африкантова, но если есть любовь, она «раскроет» человека, и он точно задержится на «ДОМе-2», - подчеркнула Ксения.

Также Бородина уточнила, что реалити-шоу нужны и те, кто хочет добиться успеха, однако в случае чего последнее слово будет за теми, кто ищет любовь, а не славы, так что стоит сделать выводы.

Особенно она отметила тот факт, что если кто-то решит построить фиктивные отношения, то у них ничего не получится благодаря именно ей.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:58
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