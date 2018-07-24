Ученые: Куркума снижает риск развития диабета и помогает похудеть

Было убедительно доказано, что эта популярная индийская пряность помогает снизить риск развития сахарного диабета, а также способствует похудению.Научные изыскания проводились в Центре диабета при Университете Колумбии командой экспертов-эндокринологов во главе с Наоми Берри. Ученые добавляли куркуму в рацион питания лабораторных мышей, а спустя некоторое время фиксировали изменения уровня инсулина и глюкозы в крови животных.Оказалось, что куркума сделала грызунов менее восприимчивыми к возникновению и развитию сахарного диабета второго типа. При этом было зафиксировано уменьшение воспалительных процессов в печени и жировых тканях.Польза куркумы обусловлена содержащимся в ней куркумином. Этот ценный антиоксидант способствует нормализации выработки инсулина и предотвращает сахарный диабет. Кроме этого регулярное употребление куркумы способно существенно снизить массу тела за счет эффективного влияния на жировые ткани, констатировали специалисты.По словам исследователей, ограничения дозы потребления у куркумы нет. Даже если ежедневно употреблять до 12 грамм этого продукта, человеческий организм не будет испытывать дискомфорт.