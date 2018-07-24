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Астрофизики: Жизнь на спутнике Юпитера может находиться под сантиметрами льда

Астрофизики провели новую оценку уровня радиации на Европе - спутнике Юпитера, доказав, что биологические молекулы могут находиться на глубине всего в несколько сантиметров от поверхности космического тела, пишет Nature Astronomy.

Астрофизики: Жизнь на спутнике Юпитера может находиться под сантиметрами льда


Европа - один из наиболее перспективных для исследования спутников Юпитера, но траектория движения космического тела проходит вдоль радиационного пояса газового гиганта, поэтому Европа получает облучения в несколько раз больше, чем Земля. Впрочем, считают астрофизики, даже при таком уровне радиационного загрязнения биологические молекулы могут находиться всего в 1 см от поверхностного слоя луны.

Источники жизни - полярные шапки, которые облучаются намного меньше средних широт Европы. Кроме того, спутник остается геологически активным, регулярно вынося частицы из глубины на поверхность. Соответственно, шансы найти жизненные формы на Европе намного выше, чем на других телах системы.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:30
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