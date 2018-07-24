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Тюнинг-ателье Auto-Dynamics представило 670-сильный кроссовер версии BMW X5 M Avalanche

В РФ недавно состоялась презентация обновленного современного кроссовера BMW X5. Клиенты теперь ожидают выхода «заряженной» версии М. Польским тюнинг-ателье Auto-Dynamics представлен BMW X5 M Avalanche на 670 л.с.

Тюнинг-ателье Auto-Dynamics представило 670-сильный кроссовер версии BMW X5 M Avalanche


Вследствие того, что BMW X5 M новой генерации не был еще представлен, тюнерами усовершенствована была актуальная версия кроссовера. Специалистами Auto-Dynamics представлен настоящий суперкар. Доработали дизайн кросса X5 M Avalanche. Кузов получил матово-черный глубокий цвет. Суппорты тормозов покрасили в ярко-синий цвет. Версия оснащается 22-дюймовыми спусками. Особенностью переработанной модели является форсированный мотор. BMW X5 M Avalanche за 3.5 сек разгоняется до первой сотни. Вес авто составляет 2 400 кг. Максимальная скорость машины составляет 250 км/ч.

Модифицированная Auto-Dynamics битурбинная 4.4-литровая версия двигателя генерирует 670 л.с. Тюнерами усовершенствованы воздушные фильтры, перенастроены ECU. BMW X5 M Avalanche оснащается новой титановой системой выхлопа Akrapovic.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:15
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