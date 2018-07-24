Ирина Пинчук подружилась с мамой Романа Гриценко

«Это было очень неожиданно. Я спустилась на кухню и Витя сказал, что приехала мама Ромы. Сначала я не поверила и подумала, что ребята шутят, но решила лично убедиться и пошла в комнату, где должна была быть его мама. Открыв дверь, мы сразу встретились, поздоровались, обнялись. Дальше я предложила ей выйти на улицу и поговорить. Я больше времени провела с ней, чем Рома! Ребята даже шутили, что она приехала ко мне, а не к Роме). Я в полном восторге от мамы, она потрясающая. Мы моментально нашли общий язык и наше общение проходило на легке. Лично я бы хотела, чтобы мама осталась на подольше», - написала Ирина Пинчук в личном микроблоге.

Ни для кого не является из преданных поклонников телепроекта «Дом-2» секретом то, что очень часто руководство телешоу приглашает в Периметр родственников тех или иных рейтинговых участников. В этот раз реалити посетила родственница Романа Гриценко.Как стало известно, мама Романа прилетела в Москву для того, чтобы помочь своему сыну разобраться в своих чувствах. Напомним, что молодой человек продолжительное время пытается завоевать саму телеведущую «Дом-2» и певицу Ольга Бузову, но после прихода на проект Ирины Пинчук он решил попытать удачу построить отношения с ней.Как бы то ни было, но чувства у Романа Гриценко к Ирине до сих пор так и не появились, а вот к Ольге так и не утихли. Вероятней всего, что именно поэтому мама молодого человека и решила помочь своему сыну, наблюдая за тем, как ему тяжело отпустить Бузову и постараться стать счастливым с Пинчук.Оказывается, что Ирина уже успела пообщаться со своей потенциальной будущей свекровью, от которой осталась в восторге.Несколько часов назад Пинчук опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый пост, в котором рассказала своим преданным подписчикам о том, как же прошло ее знакомство с мамой Романа Гриценко.Нужно сказать, что многие поклонники Ирины Пинчук порадовались за свою любимицу. Некоторые и вовсе принялись заявлять, что уверены в том, что именно мама сможет повлиять на Романа, чтобы тот был с ней, а кое-кто наоборот по-прежнему убежден, что родственница Гриценко просто-таки желает, чтобы ее наследник был с самой Ольгой Бузовой и именно поэтому уже второй раз посещает Периметр.