За вакцинацию детей россиян хотят награждать путевками в санаторий

Инициатива принадлежит члену Комитета Совета Федерации по соцполитике Татьяне Кусайко, которая привела неутешительную статистику о двукратном росте заболеваемости коклюшем. В 2018 году это недуг поразил 2.41 на 100 тысяч россиян, что в 2 раза больше, чем в 2017 году.Чаще всего эта опасная инфекция поражает детей, причиной чему стал масштабный отказ родителей от вакцинации. По статистике, около трети всех мам и пап отказываются делать прививки своим детям, оправдываясь самыми разными причинами.Татьяна Кусайко отметила, что в Италии и Франции за отказ от вакцинации положен суровый штраф, а в Финляндии за это лишают пособий. Но в России прививки остаются делом добровольным. И оптимальным способом исправить ситуацию, эксперты считают введение поощрительных мер, будь то даже санаторно-курортное лечение для детей и их родителей.