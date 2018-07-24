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За вакцинацию детей россиян хотят награждать путевками в санаторий

В Совете Федерации обсуждается предложение о том, чтобы стимулировать вакцинацию детей путем награждения родителей. В частности, есть идея премировать за сделанные прививки путевками в санаторий.

За вакцинацию детей россиян хотят награждать путевками в санаторий

Инициатива принадлежит члену Комитета Совета Федерации по соцполитике Татьяне Кусайко, которая привела неутешительную статистику о двукратном росте заболеваемости коклюшем. В 2018 году это недуг поразил 2.41 на 100 тысяч россиян, что в 2 раза больше, чем в 2017 году.

Чаще всего эта опасная инфекция поражает детей, причиной чему стал масштабный отказ родителей от вакцинации. По статистике, около трети всех мам и пап отказываются делать прививки своим детям, оправдываясь самыми разными причинами.

Татьяна Кусайко отметила, что в Италии и Франции за отказ от вакцинации положен суровый штраф, а в Финляндии за это лишают пособий. Но в России прививки остаются делом добровольным. И оптимальным способом исправить ситуацию, эксперты считают введение поощрительных мер, будь то даже санаторно-курортное лечение для детей и их родителей.
 
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Общество
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 14:15
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