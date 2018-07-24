Обновлённый седан LADA Granta в X-стиле показался впервые «живьем»

Компания «АвтоВАЗ» собирается прекратить производство LADA Kalina. Универсал, хэтчбек, кроссовая версия универсала перейдут в линейку Granta, а также переживут рестайлинг. Производитель пока показал только седан, однако есть данные, что переднюю часть авто выполнят в X-стиле. Машины получат передний бампер с надёжными хромированными деталями, модернизированную радиаторную решётку, пересмотренную оптику. Седан спереди отличается новыми крыльями, а также капотом. Номера на «корме» передвинуты на крышку багажного отсека. Про оформление салона пока отсутствуют данные. Лифтбек и седан в «топовых» комплектациях, по всей видимости, унаследуют переднюю панель от Kalina.LADA Granta как и до рестайлинга доступна будет с 1,6-литровыми силовыми агрегатами, которые генерируют 87, 98, 106 л.с.