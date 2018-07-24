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Бред Питт заявил, что Анджелина Джоли была более ненормальной, чем он

Супружеская жизнь популярных голливудских актеров Бреда Питта и Анджелины Джоли длилась более 10 лет и за это время они обзавелись шестью детьми.

Двое девятилетних близнецов Вивьен Маршелин и Нокс Леон и 11-летняя дочь Шайло Нувель являются биологическими детьми актеров, тогда как 15-летний Мэддокс Шиван из Камбоджи, 13-летний Пакс Тьен из Вьетнама и 12-летняя Захара из Эфиопии стали приемными.

Бред Питт заявил, что Анджелина Джоли была более ненормальной, чем он

Пара начала бракоразводный процесс несколько лет назад, который длится и по сей день: пара не может поделить детей.

Недавно Анджелина пообещала обнародовать свой дневник, в котором описана ужасная жизнь с Питтом, о его нервных срывах и пристрастии к алкоголю.

Бред Питт заявил, что Анджелина Джоли была более ненормальной, чем он

Но если о пристрастии Бреда к «зеленому змию» известно давно, то на слова о нервных срывах он решил отреагировать.

«Джоли была более ненормальной, чем я, и все эти дневники - это выдумка», - заявил актер журналистам.

Бред Питт заявил, что Анджелина Джоли была более ненормальной, чем он

На данный момент все дети проживают со звездной матерью.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:17
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