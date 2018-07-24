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SEAT представил семиместный современный кроссовер Tarraco на шасси Skoda Kodiaq

Испанскими машиностроителями проведена закрытая презентация кроссовера SEAT Tarraco, которая разделяет шасси с чешским современным паркетником Skoda Kodiaq.

SEAT представил семиместный современный кроссовер Tarraco на шасси Skoda Kodiaq


Эти две модели станут реализовывать в пятиместном и трёхместном исполнении. «Живая» премьера новой версии состоится 18 сентября. Согласно предварительной информации, линейка SEAT Tarraco включает бензиновые турбодвигатели с 4 цилиндрами 1.4 TSI и 2.0 TSI, и дизельную версию TDI с нагнетателем. Авто будут продавать с передним и полным приводом. «Испанец» в данном случае не будет иметь сходств с чешским своим соплатформенником.

В первую очередь кроссовер SEAT Tarraco является ориентированным на европейский рынок. Авто в Российской Федерации вряд ли появится, потому что испанская марка здесь не представлена. Она не намерена пока возвращаться в страну. По мнению экспертов базовый SEAT Tarraco получит расценку в 1,35 млн руб. Стоит напомнить, что Skoda Kodiaq расценивается приблизительно в 2 млн руб.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:45
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