SEAT представил семиместный современный кроссовер Tarraco на шасси Skoda Kodiaq

Эти две модели станут реализовывать в пятиместном и трёхместном исполнении. «Живая» премьера новой версии состоится 18 сентября. Согласно предварительной информации, линейка SEAT Tarraco включает бензиновые турбодвигатели с 4 цилиндрами 1.4 TSI и 2.0 TSI, и дизельную версию TDI с нагнетателем. Авто будут продавать с передним и полным приводом. «Испанец» в данном случае не будет иметь сходств с чешским своим соплатформенником.В первую очередь кроссовер SEAT Tarraco является ориентированным на европейский рынок. Авто в Российской Федерации вряд ли появится, потому что испанская марка здесь не представлена. Она не намерена пока возвращаться в страну. По мнению экспертов базовый SEAT Tarraco получит расценку в 1,35 млн руб. Стоит напомнить, что Skoda Kodiaq расценивается приблизительно в 2 млн руб.