Экс-священник из «Дома-2» прервал отпуск с любовницей из-за госпитализации экс-супруги

«Успели навестить маму в больнице. Запеленал как смог, очень торопился, не судите строго», - написал экс-участник «Дома-2» под свежей фотографией, которую несколько часов назад опубликовал в социальной сети Инстаграм.

«Больше всего нас объединял секс, видимо, именно он, а не любовь, более всего манил ее ко мне, понуждая возвращаться снова и снова в мои объятия. Жаль, что она боялась признаться в этом самой себе, ну, и мне тоже, ведь тогда у нас все было бы иначе. И, Леся, я знаю, что сейчас тебе очень плохо: неудачи, болезни, депрессия, 26-й год. Но помни, я умею ждать», - написал пос-обращение экс-священник из «Дома-2» в личном микроблоге.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что личная жизнь бывшего священника из «Дома-2» Вальтера Соломенцева кипит нешуточными страстями.Не так давно мужчина признался в том, что всем сердцем любит Олесю Лисовскую, которая всеми силами пыталась ранее разорвать со священником отношения, а уже сегодня экс-звезде реалити рожает его бывшая жена Галина. А это значит, что женщина стала мамой третьего ребенка Вальтера.Нужно сказать, что Соломенцев решил, что первые недели после появления на свет очередного наследника, должен провести возле семьи. Тем не менее, мужчина заявил, что совсем скоро вернется в Санкт-Петербург, чтобы быть поближе к Олесе Лисовской.Как стало известно, Галина – экс-супруга Соломенцева, попала в больницу еще на прошлой неделе. Медики скорой помощи приняли решение о срочной госпитализации. В это время за детьми бывших супругов присматривал родной брат женщины.Как бы то ни было, но сейчас, некоторое время, о своих детях будет заботиться их родной отец, так как врачи пока не могут сказать, когда именно бывшую супругу Соломенцева можно будет отпустить домой.Отметим, что сама Галина до сих пор ждет и надеется на то, что ее супруг Вальтер, все-таки вернется в семью. Тем не менее, сам мужчина по-прежнему грезит об Олесе, к которой хочет поскорее вернуться.