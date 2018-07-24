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Ольга Бузова и Филипп Киркоров заинтриговали новым дуэтом

День назад в Instagram Филиппа Киркорова появился интригующий пост, в котором певец предлагал 500 долларов тому, кто угадает партнера, который споет с ним дуэтом.

Так как к интриге подключилась и Ольга Бузова, то многие предположили, что именно она споет вместе с «королем поп-сцены».

Ольга Бузова и Филипп Киркоров заинтриговали новым дуэтом

Но через пару часов певец раскрыл свой секрет и поведал фанатам, что «Ибица объединила его в дуэт с Николаем Басковым».

«То, во что я ещё год назад поверил бы с трудом, случилось. #Ибица нас объединила в дуэт с @nikolaibaskov Коля, кстати, передаёт всем привет», - подписал публикацию популярный исполнитель.

Ольга Бузова и Филипп Киркоров заинтриговали новым дуэтом

При этом Филипп Бедросович не забыл и об объявленной награде и написал, что приз ушел к подписчику с ником «bellz_anastasia».

Пользователи в комментариях отметили, что какой бы крепкой ни была дружба Киркорова и Бузовой, но петь с ней дуэтом Филипп пока не готов.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:15
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