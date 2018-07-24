Ольга Бузова и Филипп Киркоров заинтриговали новым дуэтом
День назад в Instagram Филиппа Киркорова появился интригующий пост, в котором певец предлагал 500 долларов тому, кто угадает партнера, который споет с ним дуэтом.
Так как к интриге подключилась и Ольга Бузова, то многие предположили, что именно она споет вместе с «королем поп-сцены».
Но через пару часов певец раскрыл свой секрет и поведал фанатам, что «Ибица объединила его в дуэт с Николаем Басковым».
«То, во что я ещё год назад поверил бы с трудом, случилось. #Ибица нас объединила в дуэт с @nikolaibaskov Коля, кстати, передаёт всем привет», - подписал публикацию популярный исполнитель.
При этом Филипп Бедросович не забыл и об объявленной награде и написал, что приз ушел к подписчику с ником «bellz_anastasia».
Пользователи в комментариях отметили, что какой бы крепкой ни была дружба Киркорова и Бузовой, но петь с ней дуэтом Филипп пока не готов.
Так как к интриге подключилась и Ольга Бузова, то многие предположили, что именно она споет вместе с «королем поп-сцены».
Но через пару часов певец раскрыл свой секрет и поведал фанатам, что «Ибица объединила его в дуэт с Николаем Басковым».
«То, во что я ещё год назад поверил бы с трудом, случилось. #Ибица нас объединила в дуэт с @nikolaibaskov Коля, кстати, передаёт всем привет», - подписал публикацию популярный исполнитель.
При этом Филипп Бедросович не забыл и об объявленной награде и написал, что приз ушел к подписчику с ником «bellz_anastasia».
Пользователи в комментариях отметили, что какой бы крепкой ни была дружба Киркорова и Бузовой, но петь с ней дуэтом Филипп пока не готов.