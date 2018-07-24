Ольга Бузова и Филипп Киркоров заинтриговали новым дуэтом

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 23 Июл 2018 в 7:21 PDT

Так как к интриге подключилась и Ольга Бузова, то многие предположили, что именно она споет вместе с «королем поп-сцены».Но через пару часов певец раскрыл свой секрет и поведал фанатам, что «Ибица объединила его в дуэт с Николаем Басковым»., - подписал публикацию популярный исполнитель.При этом Филипп Бедросович не забыл и об объявленной награде и написал, что приз ушел к подписчику с ником «bellz_anastasia».Пользователи в комментариях отметили, что какой бы крепкой ни была дружба Киркорова и Бузовой, но петь с ней дуэтом Филипп пока не готов.