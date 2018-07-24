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Учёные из США назвали главную причину всех заболеваний

У всех заболеваний нашлась общая причина, о чем рассказали исследователи из Калифорнийского университета (Сан-Франциско, США). При этом выяснилось, что укрепить свое здоровье и не болеть помогут ряд простых и доступных правил.

Учёные из США назвали главную причину всех заболеваний

Почти 90% всех недугов вызваны хроническим стрессом и постоянной повышенной нагрузкой, сообщает Business Insider со ссылкой на результаты научного исследования. Снизить негативное влияние этих факторов поможет особая тренировка мозга, а также искреннее желание стать здоровым.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, гласит старая истина. И чтобы добиться результата, человек изначально должен сам настроить свой мозг на позитивное восприятие окружающего мира.

От стрессов никуда не деться, поскольку возникновение проблем на работе или в семье – дело обычное. Но отношение к происходящему зависит только от индивидуума, которому ради собственного здоровья следует научиться положительно оценивать стрессы, присваивать им различные категории, тем самым занижая их значимость.

Это перераспределение психологической тяжести пойдет на благо организму. И не стоит забывать, что снижению стрессовых нагрузок способствует также юмор и умение сострадать, подчеркнули исследователи.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 13:30
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