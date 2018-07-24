Учёные из США назвали главную причину всех заболеваний

Почти 90% всех недугов вызваны хроническим стрессом и постоянной повышенной нагрузкой, сообщает Business Insider со ссылкой на результаты научного исследования. Снизить негативное влияние этих факторов поможет особая тренировка мозга, а также искреннее желание стать здоровым.Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, гласит старая истина. И чтобы добиться результата, человек изначально должен сам настроить свой мозг на позитивное восприятие окружающего мира.От стрессов никуда не деться, поскольку возникновение проблем на работе или в семье – дело обычное. Но отношение к происходящему зависит только от индивидуума, которому ради собственного здоровья следует научиться положительно оценивать стрессы, присваивать им различные категории, тем самым занижая их значимость.Это перераспределение психологической тяжести пойдет на благо организму. И не стоит забывать, что снижению стрессовых нагрузок способствует также юмор и умение сострадать, подчеркнули исследователи.