Фанаты Евгении Феофилактовой глумились над фото со дня рождения Антона Гусева

Фото праздничного стола в кругу друзей Антон опубликовала Instagram, и тут же был раскритикован фанатами его бывшей супруги Евгении Феофилактовой.Более того, многие гости «открестились» от своего присутствия на дне рождения Гусева. Например, Татьяна Поп заявила, что отмечала победу Усика в ресторане, а Рустам Солнцев и вовсе промолчал по этому поводу.Хейтеры открыто глумились над Антоном и писали, что он отмечал свой день рождения в церкви, где пошлый торт от его супруги Виктории Романец в виде женских ягодиц был вовсе неуместен.