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Фанаты Евгении Феофилактовой глумились над фото со дня рождения Антона Гусева

На днях экс-участник «Дом-2» Антон Гусев отмечал свой 29- день рождения, по поводу чего в ресторане «Турандот» была устроена дружеская вечеринка.

Фото праздничного стола в кругу друзей Антон опубликовала Instagram, и тут же был раскритикован фанатами его бывшей супруги Евгении Феофилактовой.

Фанаты Евгении Феофилактовой глумились над фото со дня рождения Антона Гусева

Более того, многие гости «открестились» от своего присутствия на дне рождения Гусева. Например, Татьяна Поп заявила, что отмечала победу Усика в ресторане, а Рустам Солнцев и вовсе промолчал по этому поводу.

Фанаты Евгении Феофилактовой глумились над фото со дня рождения Антона Гусева

Хейтеры открыто глумились над Антоном и писали, что он отмечал свой день рождения в церкви, где пошлый торт от его супруги Виктории Романец в виде женских ягодиц был вовсе неуместен.

Фанаты Евгении Феофилактовой глумились над фото со дня рождения Антона Гусева
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:50
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