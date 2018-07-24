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63-летняя супруга Гогена Солнцева хочет, чтобы ее дочь стала суррогатной матерью их ребенка

Одна из самых скандальных пар российского шоу-бизнеса Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович задумалась о наследниках.

Не так давно в парочке 37-летнего Гогена Солнцева и 63-летней Екатерины Терешкович разгорелись настоящие страсти, которые наделали много шума. Влюбленных даже обвинили в том, что они являются неискренними и корыстными личностями, которые ради своей выгоды решили пожениться.

63-летняя супруга Гогена Солнцева хочет, чтобы ее дочь стала суррогатной матерью их ребенка

Так как на сегодняшний день Гоген и Екатерина начали задумывать о детях, а Терешкович попросту не сможет выносить в своем возрасте ребенка, супруги решили обратиться за помощью к суррогатной матери.

«Мы не хотим затягивать с этим решением, так как мы оба не вечные. Суррогатное материнство - дело не дешевое. Заплатить придется около трех миллионов рублей. К тому же, по существующему законодательству, суррогатная мать после родов может оставить ребенка себе. И в итоге, при неправильном выборе можем и деньги потерять, и малыша лишиться, так что мы очень переживаем», - заявил Гоген Солнцев в эфире известнейшей телепрограммы Андрея Малахова «Прямой эфир».


63-летняя супруга Гогена Солнцева хочет, чтобы ее дочь стала суррогатной матерью их ребенка

Самым комичным в данной ситуации является то, что парочка решила обратиться за помощью к взрослой дочери Екатерины Терешкович – Полине. Молодая девушка, появившись в студии «Прямой эфир», заявила, что никогда не согласиться пойти на это.

Также Полина Давыдова добавила, что не готова помочь своей кровной матери еще из-за того, что давно обижена на нее. По словам девушки, Екатерина вовсе не занималась ее воспитанием, что еще в детстве очень ее задело и обидело.

«Я всю жизнь росла с бабушкой, мама в моей жизни появлялась редко. Она работала, строила личную жизнь. Поверьте, Гоген - это не первый ее молодой любовник. Сейчас у меня есть дети, но жизнью внуков мама абсолютно не интересуется. Именно поэтому я не понимаю, зачем ей еще дети. Чтобы и их бросить? Я не уверена, что их брак просуществует долго, я в него не верю», - заявила родная дочь Екатерины Терешкович.


63-летняя супруга Гогена Солнцева хочет, чтобы ее дочь стала суррогатной матерью их ребенка

Как оказалось, сама 63-летняя супруга Гогена Солнцева не чувствует перед своей единственно наследницей вины. По мнению Екатерины, ее свекровь попросту настроила Полину против нее.

Гоген рассказал в студии, что пытался некоторое время наладить с дочерью своей любимой супруги контакт, но девушка отказалась общаться с ним. Полина Давыдова даже отказалась приходить на свадьбу своей престарелой матери и ее нового молодого избранника.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:41
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