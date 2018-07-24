53-летняя Алена Апина показала упругую грудь на пикантном фото

Публикация от Алёна Апина (@neapina) 22 Июл 2018 в 11:00 PDT

На опубликованной фотографии Алёна Апина позирует перед камерой в джинсовой рубахе на голое тело, при этом видно её пышную и упругую грудь, а также стройные ноги. На заднем фоне певицы стоит статуя большой собаки. В настоящее время артистка проводит время в Испании.За короткое время данную фотографию Алёны Апиной оценили большое количество пользователей. Некоторые поклонники назвали снимок пикантным, а другие отметили, что учитывая возраст певицы, нужно вести себя приличнее. При этом многие подписчики похвалили певицу за то, что ей удаётся держать своё тело в тонусе, а также выразили своё восхищение фигурой звезды.