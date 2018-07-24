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53-летняя Алена Апина показала упругую грудь на пикантном фото

На своей странице в Instagram 53-летняя Алёна Апина опубликовала фотографию, на которой она демонстрирует свою упругую пышную грудь. Поклонники певицы отметили, что Алёна Апина выглядит прекрасно.

53-летняя Алена Апина показала упругую грудь на пикантном фото


На опубликованной фотографии Алёна Апина позирует перед камерой в джинсовой рубахе на голое тело, при этом видно её пышную и упругую грудь, а также стройные ноги. На заднем фоне певицы стоит статуя большой собаки. В настоящее время артистка проводит время в Испании.

За короткое время данную фотографию Алёны Апиной оценили большое количество пользователей. Некоторые поклонники назвали снимок пикантным, а другие отметили, что учитывая возраст певицы, нужно вести себя приличнее. При этом многие подписчики похвалили певицу за то, что ей удаётся держать своё тело в тонусе, а также выразили своё восхищение фигурой звезды.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:45
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