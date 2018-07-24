Ученые нашли возможность отпугивания слонов пчелиными феромонами

Как оказалось, пчелиные феромоны способны отпугивать слонов. Планируется даже использовать запах пчел, как репеллент. Такой метод не представляет угрозу ни человеку, ни слону. На основании исследований, опубликованных изданием Current Biology, выясняется, что до проведения последних опытов, ученые отметили факты отпугивания слонов расположением пчелиных ульев.Данная информация заставила экспертов начать дальнейшие исследования. Анализ показал, что при нахождении слона рядом с ульями, насекомые активно вырабатывают состав тревожных феромонов, обозначающих предупреждение. При этом у крупных животных выработалась способность чувствовать этот запах и в их поведении проявляются изменения, они бояться быть атакованными. Эксперименты проводил Марк Райт из Гавайского университета США, совместно с одним из специалистов.Условия заключались в испытании феромона тревоги, который распыляли на белые носки, а потом подвешивали на высоту 2 метра, недалеко от водоема, где обитали слоны. На второй день, снова развешивали носки, но уже без присутствия запаха. В итоге, примерно 75% крупных млекопитающих, при приближении к носкам с опылением, останавливались, а затем резко отходили. Вторую партию носков слоны рассматривали или пытались взять. Так же отмечается, что носки без феромонов не отпугнули ни одного слона.