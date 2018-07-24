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Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец: «Все мужчины - агрессоры!»

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец заявила, что на сегодняшний день очень тяжело встретить пару, где мужчина излишне влиятельный, а его возлюбленная готова постоянно мириться с его крутым нравом.

Ни для кого не является секретом, что многие девушки просто-таки мечтают по-настоящему влюбиться, построить крепкую семью, жить с супругом долго и счастливо, как в лучших кинофильмах и сказках.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец: «Все мужчины - агрессоры!»

Как бы то ни было, но очень часто погоня за мечтой оборачивается тем, что девушки уверены в том, что выйдя замуж, все будет идти только по их плану. Тем не менее, в таких случаях зачастую молодые особы сталкиваются с агрессорами, тиранами, изменами и даже домашним насилием.

Экс-звезда прославленной телестройки решила поделиться своим опытом отношений и предостеречь молодых и наивных девушек от опрометчивого шага. Виктория Романец рассказала, как можно определить и не попасться на удочку абьюзеров.

«Я считаю всех мужчин агрессорами, ведь это мужское эго, он добытчик, хозяин положения. В современном мире это измеряется тем, что у него есть квартира, машина, деньги и он считает себя вправе манипулировать женщиной. Самый легкий способ не попасть в лапы агрессоров – быть независимой. Это не значит, что девушка должна работать с утра до ночи, сама вкручивать лампочки и забивать гвозди. Мужчины сразу определяют, хорошо ли женщине только с ним или она прекрасно себя чувствует и без него. На мой взгляд, каждый в паре делает жизнь друг друга лучше. Независимая девушка, если почувствует что-то неладное в отношениях с мужчиной, может сразу от него уйти, несмотря на то, что их связывают дети, квартиры, дома», - заявляет Виктория.


Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец: «Все мужчины - агрессоры!»

Нужно подчеркнуть, что, по словам Романец, и среди женщин существует немалое количество манипуляторов, которые так же, как и мужчины, могут становиться тиранами, спекулировать детьми и так далее.

Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» даже решила дать некоторым девушкам несколько интересных советов. Обворожительная брюнетка посоветовала прекрасной половине планеты перестать быть настолько мягкими и чуткими, а также зависимыми от своего мужчины. Ведь Виктория уверена, что если мужчина чувствует, что он полностью овладел вами, он начинает делать все, абсолютно все, вплоть до того, что может привести любовницу в ваш дом.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:25
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