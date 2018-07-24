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Регина Тодоренко показала домашнее фото без макияжа

Телеведущая Регина Тодоренко выложила фотографию, на которой она запечатлена без макияжа. В описании к публикации теледива написала о том, что очень любит свою работу и ей нравится общаться с гостями.

Регина Тодоренко показала домашнее фото без макияжа


Накануне Регина Тодоренко в Instagram опубликовала фотографию, на которой она запечатлена, сидя перед зеркалом, поправляя причёску. При этом она намерено не накладывает макияж. Подписчики в комментариях похвалили теледиву за то, что она не боится показаться фанатам, как выглядит без макияжа.

В описании к фотографии телеведущая объяснила, что она запечатлела себя в момент просмотра видеозаписи программы «Пятница с Региной». Она отметила, что каждый гость представляет собой индивидуальность, а некоторые поражают многогранностью. Также Регина Тодоренко отметила, что очень любит людей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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