Регина Тодоренко показала домашнее фото без макияжа

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 20 Июл 2018 в 1:47 PDT

Накануне Регина Тодоренко в Instagram опубликовала фотографию, на которой она запечатлена, сидя перед зеркалом, поправляя причёску. При этом она намерено не накладывает макияж. Подписчики в комментариях похвалили теледиву за то, что она не боится показаться фанатам, как выглядит без макияжа.В описании к фотографии телеведущая объяснила, что она запечатлела себя в момент просмотра видеозаписи программы «Пятница с Региной». Она отметила, что каждый гость представляет собой индивидуальность, а некоторые поражают многогранностью. Также Регина Тодоренко отметила, что очень любит людей.