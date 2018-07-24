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В России в 2018 году сохранялся стабильный спрос на версию LADA Priora

Официальной причиной прекращения производства LADA Priora является снижение спроса. При этом эксперты уверяют, что реализации Priora оставались стабильными.

В России в 2018 году сохранялся стабильный спрос на версию LADA Priora


LADA Priora несколько лет назад предлагалась в кузове седан, хэтчбек, универсал. В настоящее время доступен только седан в 4 комплектациях. Покупателям предлагается 1,6-литровый 8-клапанный мотор на 87 л.с. и 16-клапанный 1,6-литровый двигатель на 106 л.с. В качестве трансмиссии предлагают только пятискоростную механическую КП. В РФ наибольшей популярностью пользовалась Priora, обладающая более мощным мотором в исполнении Norma. Россияне за 6 месяцев этого года приобрели 4 300 LADA Priora. На втором месте по уровню спроса оказалась версия Standart, оснащаемая 8-клапанным двигателем. Бренд за полгода реализовал 2 168 данных авто. Ежемесячный спрос на эту версию был относительно стабильный.

Минимальная цена седана в вариации Standart достигает 424 900 рублей. Самая дорогая версия Image расценивается в 533 400 руб. LADA Priora Norma стоит 473 600 руб.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:15
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