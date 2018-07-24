В России в 2018 году сохранялся стабильный спрос на версию LADA Priora
Официальной причиной прекращения производства LADA Priora является снижение спроса. При этом эксперты уверяют, что реализации Priora оставались стабильными.
LADA Priora несколько лет назад предлагалась в кузове седан, хэтчбек, универсал. В настоящее время доступен только седан в 4 комплектациях. Покупателям предлагается 1,6-литровый 8-клапанный мотор на 87 л.с. и 16-клапанный 1,6-литровый двигатель на 106 л.с. В качестве трансмиссии предлагают только пятискоростную механическую КП. В РФ наибольшей популярностью пользовалась Priora, обладающая более мощным мотором в исполнении Norma. Россияне за 6 месяцев этого года приобрели 4 300 LADA Priora. На втором месте по уровню спроса оказалась версия Standart, оснащаемая 8-клапанным двигателем. Бренд за полгода реализовал 2 168 данных авто. Ежемесячный спрос на эту версию был относительно стабильный.
Минимальная цена седана в вариации Standart достигает 424 900 рублей. Самая дорогая версия Image расценивается в 533 400 руб. LADA Priora Norma стоит 473 600 руб.