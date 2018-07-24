Пьяный итальянец на коне потерял управление и был лишен водительских прав
В Италии мужчину лишили водительских прав за то, что он ездил на коне, будучи пьяным. Об этом сообщает итальянское издание Sentinella del Canavese.
Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в небольшом городке Ивреа на севере страны. Пьяный наездник перебрал со спиртными напитками и передвигался на живом транспортном средстве по проезжей части, мешая другим участникам дорожного движения.
Очевидцы рассказывают, что 45-летний мужчина оседлал коня и ехал по дороге странным зигзагом. Кто-то поспешил вызвать полицию, не зная, чего ждать от такого «водителя».
Стоило правоохранителям прибыть на место происшествия, как всадник не выдержал алкогольной нагрузки и вовсе свалился на землю. Впоследствии выяснилось, что под влиянием спиртного мужчина плохо укрепил свое седло и не смог справиться с управлением.
Издание Informazione Interno поделилось фото с места "ДТП".