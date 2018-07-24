АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики
EUR 74.13 USD 63.20
Курс валют на 24.07.2018

Пьяный итальянец на коне потерял управление и был лишен водительских прав

В Италии мужчину лишили водительских прав за то, что он ездил на коне, будучи пьяным. Об этом сообщает итальянское издание Sentinella del Canavese.

Пьяный итальянец на коне потерял управление и был лишен водительских прав

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в небольшом городке Ивреа на севере страны. Пьяный наездник перебрал со спиртными напитками и передвигался на живом транспортном средстве по проезжей части, мешая другим участникам дорожного движения.

Очевидцы рассказывают, что 45-летний мужчина оседлал коня и ехал по дороге странным зигзагом. Кто-то поспешил вызвать полицию, не зная, чего ждать от такого «водителя».

Стоило правоохранителям прибыть на место происшествия, как всадник не выдержал алкогольной нагрузки и вовсе свалился на землю. Впоследствии выяснилось, что под влиянием спиртного мужчина плохо укрепил свое седло и не смог справиться с управлением.

Издание Informazione Interno поделилось фото с места "ДТП".
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 11:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые нашли возможность отпугивания слонов
Рустам Солнцев удивлен от реакции публики на
Регина Тодоренко показала домашнее фото без
В старинной тюрьме в Корнуолле на видео засняли
Наталья Орейро посетила фестиваль в Витебске
Виктор Шароваров поднял руку на Александру Шеву
В Англии очевидцы на видео сняли горящий НЛО с
Надежда Михалкова тронула фанатов фото с отцом
Пьяный итальянец на коне потерял управление и был
Медики определили самые главные смертельные
«Беременный» живот Ксении Собчак бесследно исчез
Российские школьники заработали призовые места на
Специалисты Boeing нашли недочеты в работе
Аппарат Mars Express представил снимки
Ученые установили скорость движения нейтрино
Экс-участница «Дома-2» Татьяна Владимировна
Совет Великобритании по биоэтике позволит
Ксения Бородина заявила, что с первого взгляда
Ученые: Куркума снижает риск развития диабета и
Google начала разработку бесплатного «убийцы»
Ирина Пинчук подружилась с мамой Романа Гриценко
Корнуолл стал местом встречи с иными мирами и
Сотрудники компании ООО «Гигиена Сервис» требуют
Бред Питт заявил, что Анджелина Джоли была более
Экс-священник из «Дома-2» прервал отпуск с
Ученые прогнозируют снижение уровня кислотности
Ольга Бузова и Филипп Киркоров заинтриговали
Земля окружена опасными соседями из Млечного пути
Фанаты Евгении Феофилактовой глумились над фото
63-летняя супруга Гогена Солнцева хочет, чтобы ее
Просмотреть все новости