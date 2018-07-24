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Поклонники снова разглядели беременность у экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони

Преданные фанаты бывшей участницы скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Виктории Бони в очередной заподозрили свою любимицу в интересном положении.

Нужно сказать, что уже не единожды поклонники экс-звезды прославленной телестройки замечали какие-либо изменения во внешнем виде Виктории, которые свойственны для девушек, которые находятся в положении. Более того, даже на лице Бони произошли некоторые изменения.

Поклонники снова разглядели беременность у экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони

Несмотря на то, что Виктория Боня уже давно не является участницей знаменитой телестройки Российской Федерации, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают наблюдать многочисленные зрители. Каждый день красавица радует своих верных подписчиков новой порцией свежих фотографий, видеороликов и сториз, некоторые из которых в результате взрывают Сеть.

Несколько дней назад Виктория опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм фотографию, на которой многие ее подписчики рассмотрели беременность. На снимке невооруженным взглядом видно, что изменилась не только фигура Бони, но и даже ее лицо.

Стоит подчеркнуть, что внимательные фолловеры в последнее время довольно часто пишут Виктории о своих наблюдениях и подозрениях. По их словах, очень тяжело не заметить тот факт, что у Бони округлился животик. Тем менее, знаменитость не спешит признавать очевидные вещи.

На сегодняшний день, пользователи Сети уверены, что Виктория Боня, пытаясь замаскировать свое интересное положение, попросту публикует в Интернет фотографии, на которых она еще с плоским животиком и которые были сделаны уже очень давно.

Поклонники снова разглядели беременность у экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони

Разница между новыми и старыми фотографиями видно даже по тому, что на данный момент у Виктории совершено другая прическа. Сейчас же, если экс-звезда «Дома-2» и позволяет себе фотографироваться в бикини, то в Интернет попадают фотографии только те, на которых Боня стоит спиной к камере.

Многочисленные фолловеры уверены, что Виктория хорошо понимает, что на данный момент может скрыть свою беременность только таким способом, ведь опубликовав снимок в другом ракурсе ее округлившийся животик будет слишком уж тяжело не заметить.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:26
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