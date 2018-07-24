В старинной тюрьме в Корнуолле на видео засняли призрака

"Охотник за приведениями" оставил включенную камеру, которая в конце тюремного коридора запечатлела темный силуэт мужчины. По словам исследователя, речь идет касательно призрака Уильяма Хэмптона, казнённого в 1909 году, за жестокое убийство своей подруги. В рамках видео просматривается фигура призрака в плаще. Полтергейст успевает даже посмотреть на камеру. В свою очередь автор представленного материала заявил, что видео его напугало, потому что за свою практику он не видел отчетливой такой паранормальной активности.Фергюсон камеру оставил в здании вследствие того, что во время съёмки табличек заключенных, при наведении камеры на номер Уильяма Хэмптона в здании погас свет, а также появились странные огни. Охотник за привидениями после этого покинул тюрьму, однако оставил включенную видеокамеру, запечатлевшую отчетливый силуэт призрака.