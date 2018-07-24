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В старинной тюрьме в Корнуолле на видео засняли призрака

На территории Великобритании в Корнуолле в старинной тюрьме засняли призрак заключенного.

В старинной тюрьме в Корнуолле на видео засняли призрака


"Охотник за приведениями" оставил включенную камеру, которая в конце тюремного коридора запечатлела темный силуэт мужчины. По словам исследователя, речь идет касательно призрака Уильяма Хэмптона, казнённого в 1909 году, за жестокое убийство своей подруги. В рамках видео просматривается фигура призрака в плаще. Полтергейст успевает даже посмотреть на камеру. В свою очередь автор представленного материала заявил, что видео его напугало, потому что за свою практику он не видел отчетливой такой паранормальной активности.



Фергюсон камеру оставил в здании вследствие того, что во время съёмки табличек заключенных, при наведении камеры на номер Уильяма Хэмптона в здании погас свет, а также появились странные огни. Охотник за привидениями после этого покинул тюрьму, однако оставил включенную видеокамеру, запечатлевшую отчетливый силуэт призрака.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:45
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