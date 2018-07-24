Фанаты подозревают Ксению Бородину в зависти Ольге Бузовой
Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина, несмотря на загруженность на работе, все же смогла выделить время и отправилась на отдых в Турцию.
На курорте Ксения и ее супруг Курбан Омаров отметили очередную годовщину свадьбы, а Instagram ведущей просто «лопал» от обилия красочных пляжных фото.
Однако не все фанаты Бородиной писали «хвалебные оды» в ее честь, некоторые подписчики отметили, что Ксения просто копирует с Ольги Бузовой позы и сюжеты для фото в купальниках.
Хейтеры пришли к выводу, что Ксению Бородину гложет зависть к более успешной коллеге.
«Ксения Бородина вновь пытается подражать Ольге Бузовой», «Я просто уверена, что Бородина завидует Бузовой, как минимум из-за стремительного взлета карьеры», - писали в комментариях пользователи.
Настоящие фанаты в ответ заявили, что «у Бородиной и так все есть: карьера, деньги, внешность, ум и, главное, отличная семья» и завидовать Бузовой ей ни к чему.
На курорте Ксения и ее супруг Курбан Омаров отметили очередную годовщину свадьбы, а Instagram ведущей просто «лопал» от обилия красочных пляжных фото.
Однако не все фанаты Бородиной писали «хвалебные оды» в ее честь, некоторые подписчики отметили, что Ксения просто копирует с Ольги Бузовой позы и сюжеты для фото в купальниках.
Хейтеры пришли к выводу, что Ксению Бородину гложет зависть к более успешной коллеге.
«Ксения Бородина вновь пытается подражать Ольге Бузовой», «Я просто уверена, что Бородина завидует Бузовой, как минимум из-за стремительного взлета карьеры», - писали в комментариях пользователи.
Настоящие фанаты в ответ заявили, что «у Бородиной и так все есть: карьера, деньги, внешность, ум и, главное, отличная семья» и завидовать Бузовой ей ни к чему.