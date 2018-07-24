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Фанаты подозревают Ксению Бородину в зависти Ольге Бузовой

Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина, несмотря на загруженность на работе, все же смогла выделить время и отправилась на отдых в Турцию.

На курорте Ксения и ее супруг Курбан Омаров отметили очередную годовщину свадьбы, а Instagram ведущей просто «лопал» от обилия красочных пляжных фото.

Фанаты подозревают Ксению Бородину в зависти Ольге Бузовой

Однако не все фанаты Бородиной писали «хвалебные оды» в ее честь, некоторые подписчики отметили, что Ксения просто копирует с Ольги Бузовой позы и сюжеты для фото в купальниках.

Хейтеры пришли к выводу, что Ксению Бородину гложет зависть к более успешной коллеге.

Фанаты подозревают Ксению Бородину в зависти Ольге Бузовой

«Ксения Бородина вновь пытается подражать Ольге Бузовой», «Я просто уверена, что Бородина завидует Бузовой, как минимум из-за стремительного взлета карьеры», - писали в комментариях пользователи.

Фанаты подозревают Ксению Бородину в зависти Ольге Бузовой

Настоящие фанаты в ответ заявили, что «у Бородиной и так все есть: карьера, деньги, внешность, ум и, главное, отличная семья» и завидовать Бузовой ей ни к чему.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:25
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