Вызывают рак: В США назвали самые опасные предметы в доме

Потенциально опасными в плане возникновения онкологии были признаны пятностойкие ковры, антипригарная посуда, водостойкая одежда и некоторые другие предметы. Их микроскопические частицы после попадания внутрь человеческого организма способствуют появлению опухолей.Поводом для тревоги стала перфтороктановая кислота (PFOA), которую активно используют производители тефлоновой посуды и различных влагостойких, огнеупорных, грязеотталкивающих вещей. Но это вещество при всей своей бытовой пользе имеет крайне негативную способность, будучи способным вызвать рак у человека.По итогам научных наблюдений оказалось, что лабораторные мыши под влиянием PFOA становились бесплодными, у них возникали злокачественные образования, гормональные изменения. Фиксировались сбои в работе щитовидной железы, а также воспалительные процессы в зоне кишечника.PFOA становится особо опасной для здоровья, когда тефлоновая посаду повреждается, перегревается и ее покрытие нарушается. При этом микроскопические частицы попадают в воздух и в приготовленную пищу, а потребитель ест и дышит настоящим ядом.Кроме этого, даже на свалке кастрюли и сковородки с антипригарным покрытием представляют опасность для экологии. При этом PFOA попадает к почву с последующим проникновением в грунтовые воды.