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Вызывают рак: В США назвали самые опасные предметы в доме

Последние исследования позволили экспертам оставить список предметов и вещей, которые способны стать причиной возникновения и развития рака. Источники канцерогенов имеются в каждом доме, предупредили ученые из Агентства по охране окружающей среды (Вашингтон, США).

Вызывают рак: В США назвали самые опасные предметы в доме

Потенциально опасными в плане возникновения онкологии были признаны пятностойкие ковры, антипригарная посуда, водостойкая одежда и некоторые другие предметы. Их микроскопические частицы после попадания внутрь человеческого организма способствуют появлению опухолей.

Поводом для тревоги стала перфтороктановая кислота (PFOA), которую активно используют производители тефлоновой посуды и различных влагостойких, огнеупорных, грязеотталкивающих вещей. Но это вещество при всей своей бытовой пользе имеет крайне негативную способность, будучи способным вызвать рак у человека.

По итогам научных наблюдений оказалось, что лабораторные мыши под влиянием PFOA становились бесплодными, у них возникали злокачественные образования, гормональные изменения. Фиксировались сбои в работе щитовидной железы, а также воспалительные процессы в зоне кишечника.

PFOA становится особо опасной для здоровья, когда тефлоновая посаду повреждается, перегревается и ее покрытие нарушается. При этом микроскопические частицы попадают в воздух и в приготовленную пищу, а потребитель ест и дышит настоящим ядом.

Кроме этого, даже на свалке кастрюли и сковородки с антипригарным покрытием представляют опасность для экологии. При этом PFOA попадает к почву с последующим проникновением в грунтовые воды.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 08:26
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