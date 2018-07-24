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Ольга Бузова сверкнула помолвочным кольцом, а экс-супруг Дмитрий Тарасов показал фото с новорожденной дочерью

Жизнь прославленной поющей телеведущей Ольги Бузовой и ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова продолжает интересовать многочисленных пользователей Сети.

Ольга Бузова сверкнула помолвочным кольцом, а экс-супруг Дмитрий Тарасов показал фото с новорожденной дочерью

Ни для кого не является секретом, что несмотря на то, что звездная парочка уже довольно давно рассталась, интерес пользователей социальных сетей ни на миг не ослаб по отношению к обоим знаменитостям новостных и светских хроник.

Как бы то ни было, но в основном такой интерес к бывшим супругам появился у СМИ только благодаря Ольге Бузовой, которая совершила невероятный и стремительных взлет в своей карьере после того, как развелась с футболистом.

Тем не менее, но и Дмитрий Тарасов старается идти нога в ногу со своей звездной бывшей супругой. Почти что каждый день спортсмен радует своих преданных поклонников событиями, которые происходят в его личной жизни.

Ольга Бузова сверкнула помолвочным кольцом, а экс-супруг Дмитрий Тарасов показал фото с новорожденной дочерью

Нужно сказать, что в последнее время многочисленные фолловеры социальной сети Инстаграм начали замечать, что соперничество между бывшими супругами значительно возросло. Стоит только футболисту поразить пользователей Сети какими-то интересными изменениями в своей жизни, как поющая телеведущая незамедлительно делает ответный шаг.

Многие уверены, что Ольга Бузова делает это для того, чтобы именно ее новость затмила упоминания ее экс-муженька в Интернете. И наоборот.

На этот раз «выстрелить» решили и Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова практически в одно и тоже время. Восходящая исполнительница опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм фотографию, на которой она в открытую демонстрирует помолвочное шикарное колечко. По всей видимости своим снимком знаменитость решила указать на то, что в ее личной жизни произошли изменения.

Ольга Бузова сверкнула помолвочным кольцом, а экс-супруг Дмитрий Тарасов показал фото с новорожденной дочерью

Дмитрий Тарасов тоже, вернувшись со сборот, тут же решил выложить в Сеть фотографию с новорожденной дочерью, которую трепетно держит на руках, сидя на шикарном кожаном диване.

Нужно сказать, что недоброжелатели бывших супругов не заставили себя долго ждать и тут же обменялись нелицеприятными высказываниями в адрес «противника». Конечно же, что и без поздравлений не обошлось. Ольгу Бузову преданные поклонники поздравили с обручением, а вот Дмитрий Тарасова с дважды отцовством.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:26
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