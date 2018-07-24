Ольга Бузова сверкнула помолвочным кольцом, а экс-супруг Дмитрий Тарасов показал фото с новорожденной дочерью
Жизнь прославленной поющей телеведущей Ольги Бузовой и ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова продолжает интересовать многочисленных пользователей Сети.
Ни для кого не является секретом, что несмотря на то, что звездная парочка уже довольно давно рассталась, интерес пользователей социальных сетей ни на миг не ослаб по отношению к обоим знаменитостям новостных и светских хроник.
Как бы то ни было, но в основном такой интерес к бывшим супругам появился у СМИ только благодаря Ольге Бузовой, которая совершила невероятный и стремительных взлет в своей карьере после того, как развелась с футболистом.
Тем не менее, но и Дмитрий Тарасов старается идти нога в ногу со своей звездной бывшей супругой. Почти что каждый день спортсмен радует своих преданных поклонников событиями, которые происходят в его личной жизни.
Нужно сказать, что в последнее время многочисленные фолловеры социальной сети Инстаграм начали замечать, что соперничество между бывшими супругами значительно возросло. Стоит только футболисту поразить пользователей Сети какими-то интересными изменениями в своей жизни, как поющая телеведущая незамедлительно делает ответный шаг.
Многие уверены, что Ольга Бузова делает это для того, чтобы именно ее новость затмила упоминания ее экс-муженька в Интернете. И наоборот.
На этот раз «выстрелить» решили и Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова практически в одно и тоже время. Восходящая исполнительница опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм фотографию, на которой она в открытую демонстрирует помолвочное шикарное колечко. По всей видимости своим снимком знаменитость решила указать на то, что в ее личной жизни произошли изменения.
Дмитрий Тарасов тоже, вернувшись со сборот, тут же решил выложить в Сеть фотографию с новорожденной дочерью, которую трепетно держит на руках, сидя на шикарном кожаном диване.
Нужно сказать, что недоброжелатели бывших супругов не заставили себя долго ждать и тут же обменялись нелицеприятными высказываниями в адрес «противника». Конечно же, что и без поздравлений не обошлось. Ольгу Бузову преданные поклонники поздравили с обручением, а вот Дмитрий Тарасова с дважды отцовством.