В Англии очевидцы на видео сняли горящий НЛО с хвостом кометы

Данный горящий объект по небесному своду двигался во время заката. В свою очередь соответствующую запись свидетели выложили в глобальную Сеть. На кадрах можно увидеть, как светящийся объект, который имеет круглую форму, хаотично движется по небесному своду, непосредственно на фоне заката. Между тем неопознанный летающий объект привлек внимание очевидцев, так как за ним просматривался хвост кометы. Данный объект сложно назвать метеоритом, вследствие того, что он двигался как вверх, так и вниз.В настоящее время свидетели происшествия, а также уфологи не смогли пока найти объяснения увиденному. Пользователи Сети предположили, что возможно вместо НЛО, а также пришельцев очевидцам удалось заснять на видео фейерверк.