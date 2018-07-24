Надежда Михалкова тронула фанатов фото с отцом

Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova) 22 Июл 2018 в 11:14 PDT

На опубликованном чёрно-белом снимке запечатлены, улыбающиеся перед объективом камеры Никита Михалков и его дочь Надежда, при этом режиссёр обнимает свою дочь и держит её за руку. В описании к данной фотографии Надежда Михалкова призналась в большой любви к отцу. Данный снимок тронул подписчиков, в комментариях они написали об уважении и любви к режиссёру, создавшему много хороших картин.Надежда Михалкова также как отец связала свою жизнь с кинематографом, она с успехом снимается в сериалах и кинофильмах, а также занимается воспитанием троих детей.Стоит отметить, что актриса очень редко демонстрирует снимки со своими детьми и родителями. За короткий срок публикацию оценили более 20 тысяч пользователей интернета.