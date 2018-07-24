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Надежда Михалкова тронула фанатов фото с отцом

На своей странице в Instagram Надежда Михалкова опубликовала редкую семейную фотографию, на которой она запечатлена со своим отцом Никитой Михалковым. Данная фотография тронула поклонников, отметивших «замечательный союз» дочери с отцом.

Надежда Михалкова тронула фанатов фото с отцом


На опубликованном чёрно-белом снимке запечатлены, улыбающиеся перед объективом камеры Никита Михалков и его дочь Надежда, при этом режиссёр обнимает свою дочь и держит её за руку. В описании к данной фотографии Надежда Михалкова призналась в большой любви к отцу. Данный снимок тронул подписчиков, в комментариях они написали об уважении и любви к режиссёру, создавшему много хороших картин.

Надежда Михалкова также как отец связала свою жизнь с кинематографом, она с успехом снимается в сериалах и кинофильмах, а также занимается воспитанием троих детей.

Стоит отметить, что актриса очень редко демонстрирует снимки со своими детьми и родителями. За короткий срок публикацию оценили более 20 тысяч пользователей интернета.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:15
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