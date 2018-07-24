Свидетель рассказала, как на днях пьяные Александра Черно и Иосиф Оганесян подрались на юге России

«Иосифу просто не захотелось в Сочи сверкать с Александрой..вы ее видели? Оганесяна можно понять! Только вот зачем тогда эти понты?», «А зачем понтоваться то? Нам вообще все равно, где вы и что вы! Вы хоть под «Домом-2» в палатке комаров кормите, только врать не нужно!», «Зачем врать хоть я не пойму? Привычка уже?», - пишут телезрители проекта «Дома-2» в Сети.

Ни для кого из верных телезрителей известнейшего телепроекта России «Дом-2» не является секретом то, что на данный момент Александра Черно и Иосиф Оганесян находятся в отпуске, откуда парочка и делиться со своими поклонниками огромнейшим количеством фотографий, видеороликов и сториз.На днях у Александры все-таки получилось стать той девушкой, которую ее возлюбленный «впустил» в свой семейный круг. На сегодняшний же день Черно и Оганесян наслаждаются теплой и солнечной погодой в Сочи. Как бы то ни было, но по факту, как выяснилось, дальше замызганной турбазы на юге Российской Федерации, в Ейске, скандальная парочка «Дома-2» не заехала.Тем не менее, вранье Александры и Иосифа не так волнует их преданных подписчиков. А вот всплывшие наверх подробности отдыха знаменитостей многими любимого телеканала «ТНТ» многих позабавили.Со слов одного из телезрителей реалити, поселившегося на той же турбазе, что и Александра Черно и Иосиф Оганесян, на протяжении нескольких суток парочка попросту не просыхала. Что не говори, но алкогольное опьянение все-таки не помешало Иосифу поухаживать за другой девушкой, что привело в результате к печальным последствиям.Александра, увидев ситуацию с незнакомой девушкой и своим избранником, попросту пришла в ярость. Правда, если хорошенечко вспомнить то, как вела себя Черно в Периметре, то вовсе не удивительно, что также брюнетка повела себя и за его воротами. Однако, по словам очевидца, Саша была в несколько раз пьянее своего возлюбленного, поэтому, не рассчитывая силы, била несчастного Иосифа настолько сильно, что на это невозможно было не обратить внимания.