Маленькая дочь Хворостовского посвятила отцу трогательный пост
Маленькая дочь певца Дмитрия Хворостовского Нина посвятила покойному отцу трогательный пост. 11-летняя девочка на своей странице в Instagram написала, что с момента смерти её отца прошло 8 месяцев и о том, что она очень скучает по нему.
Свою публикацию Нина Хворостовская сопроводила трогательным семейным снимком. Ребёнку сложно выразить словами те чувства, которые он испытывает. Дмитрий Хворостовский ушёл из жизни в Лондоне 22 ноября прошлого года. Продолжительное время оперный певец боролся с онкологической опухолью головного мозга.
У Дмитрия Хворостовского в браке с супругой Флоранс родилось двое детей сын Максим 2003 года рождения и дочь Нина, родившаяся в 2007 году. К тому же у певца осталось двое детей от первого брака – дочь Александра и сын Данила.