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Маленькая дочь Хворостовского посвятила отцу трогательный пост

Маленькая дочь певца Дмитрия Хворостовского Нина посвятила покойному отцу трогательный пост. 11-летняя девочка на своей странице в Instagram написала, что с момента смерти её отца прошло 8 месяцев и о том, что она очень скучает по нему.

Маленькая дочь Хворостовского посвятила отцу трогательный пост


Свою публикацию Нина Хворостовская сопроводила трогательным семейным снимком. Ребёнку сложно выразить словами те чувства, которые он испытывает. Дмитрий Хворостовский ушёл из жизни в Лондоне 22 ноября прошлого года. Продолжительное время оперный певец боролся с онкологической опухолью головного мозга.

У Дмитрия Хворостовского в браке с супругой Флоранс родилось двое детей сын Максим 2003 года рождения и дочь Нина, родившаяся в 2007 году. К тому же у певца осталось двое детей от первого брака – дочь Александра и сын Данила.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:00
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