Маленькая дочь Хворостовского посвятила отцу трогательный пост

Свою публикацию Нина Хворостовская сопроводила трогательным семейным снимком. Ребёнку сложно выразить словами те чувства, которые он испытывает. Дмитрий Хворостовский ушёл из жизни в Лондоне 22 ноября прошлого года. Продолжительное время оперный певец боролся с онкологической опухолью головного мозга.У Дмитрия Хворостовского в браке с супругой Флоранс родилось двое детей сын Максим 2003 года рождения и дочь Нина, родившаяся в 2007 году. К тому же у певца осталось двое детей от первого брака – дочь Александра и сын Данила.