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Медики определили самые главные смертельные угрозы для человека в XXI веке

Главной причиной смертности в 21 веке, названы сердечно-сосудистые заболевания. В этом списке также числятся самые опасные угрозы для человечества, представляемые онкологией и заболеванием ВИЧ.

Специалисты получили более точную статистику, благодаря медицинским исследованиям, направленным на выявление причин, связанных с преждевременной смертностью человека. Согласно полученным данным, самые распространенные неинфекционные недуги, представлены сердечно-сосудистыми заболеваниями, приводящими к смертельному исходу.
Медики определили самые главные смертельные угрозы для человека в XXI веке


Отмечается, что у человека повышается риск преждевременной смерти, именно после перенесенного инсульта или инфаркта. Инсульты или инфаркты, во многих развитых странах, не являются одной из главных причин смерти, так как людей чаще удается спасти, благодаря оказанию своевременной помощи, а так же высокому уровню медицины. Только для других, менее развитых государств, где здравоохранение находится не на высоком уровне и пребывает в плачевном состоянии, такое бывает невозможно. По данной причине, многие граждане не получают необходимой медицинской помощи, оказать которую иногда надо экстренно, при первой необходимости.

Отсутствие действенных лекарственных средств, осложняет значительно ситуацию с онкологической сферой и заболеванием ВИЧ-инфекциями. В настоящее время, ученые заняты разработкой лекарств, которые помогут абсолютно всем, не вызывая при этом последствий для организма человека. Согласно даже самых скромных подсчетов от экспертов, удастся найти действенные решения только ближе к 2100 году.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:50
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