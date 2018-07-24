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Российские школьники заработали призовые места на Международной биологической олимпиаде в Тегеране

В Тегеране состоялась 29-я Международная биологическая олимпиада, и российские школьники смогли заработать три золотые медали и одну серебряную. Отмечается, что это лучший итог за последние 15 лет. Стоит напомнить, что в 2003 году представители России в Минске тоже смогли получить три первых места и одно второе.

Российские школьники заработали призовые места на Международной биологической олимпиаде в Тегеране


Что касается лидерства по общему командному зачету, то здесь первыми оказались такие страны как Тайвань, Китай и Вьетнам.
Стоит отметить, что Международная олимпиада по биологии - это ежегодный конкурс для школьников старше 15 лет, которые выиграли первенство у себя в стране. Им предлагаются практические и теоретические задачи на два дня. За это время участники работают над такими разделами биологии как молекулярная и клеточная биология, строение и функционирование растений, анатомия и физиология человека и животных, этология, генетика и систематика.

Сообщается, что в рамках 29-й олимпиады было зарегистрировано 270 участников, представляющих 71 страну.

От России выступили Данил Афонин из Новосибирска, Азат Гараев, Артём Пустовид и Ирина Ярутич из Москвы. Российские школьники были под руководством профессора кафедры биохимии МГУ Александра Рубцова.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:40
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