Российские школьники заработали призовые места на Международной биологической олимпиаде в Тегеране

Что касается лидерства по общему командному зачету, то здесь первыми оказались такие страны как Тайвань, Китай и Вьетнам.Стоит отметить, что Международная олимпиада по биологии - это ежегодный конкурс для школьников старше 15 лет, которые выиграли первенство у себя в стране. Им предлагаются практические и теоретические задачи на два дня. За это время участники работают над такими разделами биологии как молекулярная и клеточная биология, строение и функционирование растений, анатомия и физиология человека и животных, этология, генетика и систематика.Сообщается, что в рамках 29-й олимпиады было зарегистрировано 270 участников, представляющих 71 страну.От России выступили Данил Афонин из Новосибирска, Азат Гараев, Артём Пустовид и Ирина Ярутич из Москвы. Российские школьники были под руководством профессора кафедры биохимии МГУ Александра Рубцова.