Специалисты Boeing нашли недочеты в работе системы аварийного спасения пилотируемого корабля CST-100 Starliner

Таким образом, вероятен перенос сертификации корабля на более поздние сроки, хотя первый полет в беспилотном режиме должен состояться в следующем месяце. На сдвиг сроков повлияли найденные проблемы с двигателем системы аварийного спасения, а также системой выпуска парашютов. По данным инженеров, после активации САС аппарат с экипажем может переворачиваться, а это в условиях приземления очень опасно.Как бы там ни было, сами двигатели отработали без проблем. Напомним, что их там всего четыре. Осталось решить проблему с баком и дезориентацией капсулы в пространстве.По данным компании Boeing, уже сейчас разработчики решают все эти проблемы.