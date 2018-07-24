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Специалисты Boeing нашли недочеты в работе системы аварийного спасения пилотируемого корабля CST-100 Starliner

В издании Ars Technica сообщается, что во время статических испытаний системы автоматического спасения пилотируемого корабля CST-100 Starliner специалистам Boeing удалось найти неполадки. Отмечается, что она заключается в протечке топлива из бака двигателя САС.

Специалисты Boeing нашли недочеты в работе системы аварийного спасения пилотируемого корабля CST-100 Starliner


Таким образом, вероятен перенос сертификации корабля на более поздние сроки, хотя первый полет в беспилотном режиме должен состояться в следующем месяце. На сдвиг сроков повлияли найденные проблемы с двигателем системы аварийного спасения, а также системой выпуска парашютов. По данным инженеров, после активации САС аппарат с экипажем может переворачиваться, а это в условиях приземления очень опасно.

Как бы там ни было, сами двигатели отработали без проблем. Напомним, что их там всего четыре. Осталось решить проблему с баком и дезориентацией капсулы в пространстве.

По данным компании Boeing, уже сейчас разработчики решают все эти проблемы.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30
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