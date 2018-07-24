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Ученые впервые создали 3-D модель желудочка сердца человека

Исследователи Гарвардского университета разработали трехмерную модель желудочка левого сердца человека, которая может быть использована для изучения заболеваний, тестирования лекарств и разработки специфичных для пациента методов лечения сердечных заболеваний, таких как аритмия.

Ученые впервые создали 3-D модель желудочка сердца человека


Ткань спроектирована с помощью нановолоконного каркаса, засеянного клетками сердца человека. Эшафот действует как трехмерный шаблон, направляя клетки и их сборку в камеры желудочков, которые избивают in vitro. Это позволяет исследователям изучать функцию сердца, используя многие из тех же инструментов, используемые в клинике, включая петли давления и ультразвук.

«Наша группа провела десятилетие, работая над целями построения целого сердца, и это важный шаг на пути к этой цели. Приложения от регенеративной сердечно-сосудистой медицины до ее использования в качестве модели in vitro для открытия лекарств являются широкими и разнообразными», - сказал Кит Паркер, профессор в школе Гарварда Джона А. Полсона и старший автор исследования.

Ученые впервые создали 3-D модель желудочка сердца человека


«Долгосрочная цель этого проекта заключается в замене или дополнении моделей на животных человеческими моделями и особенно человеческими моделями, характерными для пациента. В будущем стволовые клетки пациента могут быть собраны и использованы для создания моделей тканей, повторяющих некоторые особенности всего их органа», - сказал Люк Маккуин, сотрудник SEAS и Wyss.

Далее исследователи планируют использовать полученные от пациента, предварительно дифференцированные стволовые клетки, для посева желудочков, что позволит обеспечить более высокую пропускную способность ткани.

«Мы начали с изучения того, как создавать сердечные миоциты, затем сердечные ткани, затем мышечные насосы в виде имитатора морских организмов, а теперь и желудочек. По пути мы выяснили некоторые фундаментальные законы проектирования мышечных насосов и разработали идеи о том, как исправить сердце, когда эти законы нарушены болезнью. Нам предстоит долгий путь, чтобы построить четырехкамерное сердце, но наш прогресс ускоряется», - сказал Паркер.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 07:12
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