Аппарат Mars Express представил снимки наступления пылевой бури на Марсе

Известно, что эта буря является продолжением глобального явления, которое практически охватило всю планету. По данным ученых, буря довольно интенсивная и вследствие этого на поверхность Марса попадает очень мало солнечного света.Утверждается, что такое явление характерно для момента, когда Марс близко подходит к Солнцу. Из-за этого изменяется температурный режим, а также сила ветра, который сейчас способен поднять частицы пыли с диаметром до 0,01 мм.На данный момент за бурей наблюдает пять космических аппаратов ESA и NASA. Также стоит выделить марсоход Curiosity, сохраняющий необходимый запас энергии благодаря наличию термоядерного генератора.