Аппарат Mars Express представил снимки наступления пылевой бури на Марсе
Камера европейского зонда ESA Mars Express запечатлела наступление пылевых облаков возле северной полярной шапки льда на Марсе. Таким образом, ученым удалось зафиксировать очередную пылевую бурю на Красной планете.
Известно, что эта буря является продолжением глобального явления, которое практически охватило всю планету. По данным ученых, буря довольно интенсивная и вследствие этого на поверхность Марса попадает очень мало солнечного света.
Утверждается, что такое явление характерно для момента, когда Марс близко подходит к Солнцу. Из-за этого изменяется температурный режим, а также сила ветра, который сейчас способен поднять частицы пыли с диаметром до 0,01 мм.
На данный момент за бурей наблюдает пять космических аппаратов ESA и NASA. Также стоит выделить марсоход Curiosity, сохраняющий необходимый запас энергии благодаря наличию термоядерного генератора.
Известно, что эта буря является продолжением глобального явления, которое практически охватило всю планету. По данным ученых, буря довольно интенсивная и вследствие этого на поверхность Марса попадает очень мало солнечного света.
Утверждается, что такое явление характерно для момента, когда Марс близко подходит к Солнцу. Из-за этого изменяется температурный режим, а также сила ветра, который сейчас способен поднять частицы пыли с диаметром до 0,01 мм.
На данный момент за бурей наблюдает пять космических аппаратов ESA и NASA. Также стоит выделить марсоход Curiosity, сохраняющий необходимый запас энергии благодаря наличию термоядерного генератора.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:20