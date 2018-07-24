Ученые установили скорость движения нейтрино

В издании arXiv.org появились результаты исследования международной группы ученых, которые пытались измерить скорость движения нейтрино. Отмечается, что специалисты смогли сравнить время прибытия частиц и света, которые исходили от галактики, находящейся на расстоянии 4 млн. световых лет от Земли.
В конечном счете было установлено, что скорость движения нейтрино составляет одну миллиардную долю секунды. Таким образом, результаты научной работы ученых показали, что нейтрино не может двигаться быстрее скорости света.
Известно, что частицы, в том числе и фотоны, не имеют массы. В случае с нейтрино масса бесконечно мала и скорость их движения является очень близкой к световой.
В первую очередь исследование показывает ошибочность данных OPERA - детектора, который указал, что нейтрино движется быстрее скорости света.