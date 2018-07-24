Ученые установили скорость движения нейтрино

В конечном счете было установлено, что скорость движения нейтрино составляет одну миллиардную долю секунды. Таким образом, результаты научной работы ученых показали, что нейтрино не может двигаться быстрее скорости света.Известно, что частицы, в том числе и фотоны, не имеют массы. В случае с нейтрино масса бесконечно мала и скорость их движения является очень близкой к световой.В первую очередь исследование показывает ошибочность данных OPERA - детектора, который указал, что нейтрино движется быстрее скорости света.