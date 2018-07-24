Ученые обнаружили новую связь между запахом и памятью

Используя запах в качестве модели, результаты дают новую перспективу о том, как чувства представлены в памяти, и могут объяснить, почему потеря способности к запаху стала признана ранним симптомом болезни Альцгеймера.«Наши результаты впервые показывают, как запахи, с которыми мы сталкивались в нашей жизни, воссозданы в памяти. Проще говоря, мы обнаружили, как вы можете вспомнить запах яблочного пирога вашей бабушки при ходьбе на кухню», - сказал Аффик Акбаваи, доктор философии в Университете Торонто, и ведущий автор исследования.Между памятью и обонянием существует сильная связь - процесс обоняния и распознавания запахов - благодаря их общей эволюционной истории. Рассматривая эту связь у мышей, Абрабави с коллегами обнаружили, что информация о пространстве и времени интегрируется в область мозга, которая важна для обоняния, но плохо понимается - переднего обонятельного ядра (AON).В ходе изучения структуры и функции AON исследователи обнаружили ранее неизвестный нейронный путь между ним и гиппокампом - структуру, критическую для памяти и контекстуального представления, и очень вовлечены в болезнь Альцгеймера. Ученые обнаружили, что они могут имитировать проблемы памяти запаха, наблюдаемые у пациентов с болезнью Альцгеймера, отключая связь между гиппокампом и AON.AON имеет хорошо документированное участие в болезни Альцгеймера, но не так много известно о его функции. Из-за этого тесты на запах теперь используются в надежде обнаружить раннее начало болезни Альцгеймера, но они несовершенны, поскольку основная причина обонятельных проблем остается неизвестной.«Учитывая раннюю дегенерацию AON при болезни Альцгеймера, наше исследование показывает, что дефицит запаха, испытываемый пациентами, связан с трудностями, связанными с воспоминаниями типа «когда» и «где», - сказал Абрабави.Исследователи говорят, что с лучшим пониманием нейронных схем, лежащих в основе памяти запаха, могут быть разработаны тесты, непосредственно и эффективно исследующие правильное функционирование этих схем.