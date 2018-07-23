Ученые NASA создали спутник обнаружения молнии

Питер Дженинскенс, астроном в NASA и Институте SETI, изучает эти драматические взрывы. «Если вы когда-либо видели одно из этих событий, они впечатляют», - сказал он Space.com. Но он не просто наслаждается световым шоу; он беспокоится о планетарной защите. Ученый хочет знать как можно больше о том, какие характеристики астероидов влияют на характеристики удара.Это требует изучения как можно большего количества ударов и их остатков, следовательно, привлекать космического детектора, который мог бы посылать ученым предупреждения о входящих астероидах. Дженниксенс сказал, что такая система оповещения улучшит шансы исследователей на сбор мусора для анализа.Новое исследование предполагает, что ученые приблизились к подобному инструменту под названием Global Lightning Mapper (GLM). Он приспособлен к ударам молнии, измеряя только одну длину волны света, создаваемую атомами кислорода во время удара, сказал Дженниксенс. Это означает, что спутник может видеть молнию даже во время дневного света, но ценой игнорирования тонны других данных. Поэтому, хотя ученые надеялись, что GLM будет собирать взрывы метеороидов, они не могут быть уверены, пока не будут проверены некоторые данные.Дженинскенс и его коллеги могли определить впечатляющие концы 10 метеоров в данных GLM. Система, как оказалось, регистрирует удары ярче, чем полная луна, что коррелирует с малыми астероидами в пределах от 10 см до 1 метра. Эти воздействия более драматичны, чем метеорный поток, но слишком малы, чтобы нанести значительный урон.Согласование этих инцидентов доказывает, что, если ученые смогут максимально использовать данные GLM, они должны в конечном итоге иметь возможность идентифицировать удары, не учитываемые в наблюдениях молнии, сказал Дженниксенс.